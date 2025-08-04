Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Despiorou
Análise

Por que a projeção de inflação para 2025 caiu pela 10ª semana seguida

De 2 de janeiro até a sexta-feira passada (1º), o câmbio despencou 10%, mas a política fiscal segue pressionando sem que tenha sido reconhecida como fator de desequilíbrio

