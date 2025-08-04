Por que a projeção de inflação para 2025 caiu pela 10ª semana seguida

A atual composição do Copom: Izabela Moreira Correa (Integridade Pública), Gabriel Galípolo (presidente), Gilneu Vivan (Regulação), Rodrigo Alves Teixeira (Administração), Diogo Guillen (Política Econômica), Ailton Aquino dos Santos (Fiscalização), Paulo Gomes (Sistema Financeiro), Paulo Picchetti (Assuntos Internacionais), Nilton David (Política Monetária). Raphael Ribeiro / Divulgação

O Relatório Focus do Banco Central registra nesta segunda-feira (4) a 10ª redução seguida na estimativa para inflação deste ano. Apesar da constante revisão, a estimativa para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), segue acima de 5%, mas agora com razoáveis chances de sair desse patamar.

O que mais ajudou, até agora, foi o declínio do dólar, que chegou a passar semanas acima de R$ 6, mas depois caiu e, mesmo com o tarifaço, segue no patamar de R$ 5,50. De 2 de janeiro até a sexta-feira passada (1º), o câmbio despencou 10%. Na manhã desta segunda-feira (4), cai mais 0,8%.

Ao se situar em 5,07% nesta rodada, a projeção para o ano é bastante menor do que há um mês, quando estava em 5,18%. Mas ainda está 0,57 ponto percentual acima do teto da meta para 2025. Neste ano, é bom lembrar, começou a vigorar o sistema de meta contínua. Em números, muda pouco: o objetivo é manter a inflação em 3%, com margem de tolerância, para cima e para baixo, portanto atingirá se ficar entre 1,5% e 4,5%.

Nesse sistema, caso a inflação fique seis meses acima da meta, o presidente do BC precisa escrever uma carta pública para explicar os motivos pelos quais não alcançou o objetivo e apontar medidas que permitam ficar dentro do limite.

Gabriel Galípolo fez isso no dia 10 de julho, o day after da ameaça de Donald Trump de cobrar tarifa de 50% para todos os produtos brasileiros. Isso fez com que a carta tivesse menos atenção, inclusive por parte da coluna. No documento, previu que a inflação só voltará para dentro da margem de tolerância "no final do primeiro trimestre de 2026".