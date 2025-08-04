Por que a projeção de inflação para 2025 caiu pela 10ª semana seguida

O Relatório Focus do Banco Central registra nesta segunda-feira (4) a 10ª redução seguida na estimativa para inflação deste ano. Apesar da constante revisão, a estimativa para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), segue acima de 5%, mas agora com razoáveis chances de sair desse patamar.
O que mais ajudou, até agora, foi o declínio do dólar, que chegou a passar semanas acima de R$ 6, mas depois caiu e, mesmo com o tarifaço, segue no patamar de R$ 5,50. De 2 de janeiro até a sexta-feira passada (1º), o câmbio despencou 10%. Na manhã desta segunda-feira (4), cai mais 0,8%.
Ao se situar em 5,07% nesta rodada, a projeção para o ano é bastante menor do que há um mês, quando estava em 5,18%. Mas ainda está 0,57 ponto percentual acima do teto da meta para 2025. Neste ano, é bom lembrar, começou a vigorar o sistema de meta contínua. Em números, muda pouco: o objetivo é manter a inflação em 3%, com margem de tolerância, para cima e para baixo, portanto atingirá se ficar entre 1,5% e 4,5%.
Nesse sistema, caso a inflação fique seis meses acima da meta, o presidente do BC precisa escrever uma carta pública para explicar os motivos pelos quais não alcançou o objetivo e apontar medidas que permitam ficar dentro do limite.
Gabriel Galípolo fez isso no dia 10 de julho, o day after da ameaça de Donald Trump de cobrar tarifa de 50% para todos os produtos brasileiros. Isso fez com que a carta tivesse menos atenção, inclusive por parte da coluna. No documento, previu que a inflação só voltará para dentro da margem de tolerância "no final do primeiro trimestre de 2026".
No entanto, Galípolo não listou a política fiscal como fator de pressão inflacionária, como havia feito na carta escrita em janeiro deste ano. E não falta motivo: depois da aprovação do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), a liberação de dois terços do gasto que havia sido congelado frustrou a expectativa criada no mês anterior de maior controle nas despesas. Agora, de novo, o governo Lula precisa encontrar solução para o plano de ajuda às empresas afetadas pelo tarifaço.