Por que a desaceleração do emprego passa recado positivo para o BC

Bruno Todeschini / Agencia RBS

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

O mercado de trabalho brasileiro apresentou nova desaceleração. O país abriu 129.775 vagas com carteira assinada em julho, segundo dados do Novo Caged. O dado veio abaixo do esperado.

Apesar de mais um mês no azul, a criação de postos formais é 32% menor do que o registrado no mesmo mês do ano passado. Além disso, é o menor montante para julho desde 2020.

Em 12 meses, o indicador também mostra perda de ritmo, com acumulado 14% menor ante o mesmo período do ano passado.

Esse conjunto de informações é mais um ingrediente que reforça a ideia de um mercado de trabalho em processo de desidratação após picos históricos. E esse movimento tende a dar mais conforto para o Banco Central (BC) na política monetária.

Apesar de soar estranho, mercado de trabalho aquecido e resiliente preocupa o BC no combate à inflação. Um nível alto de emprego no país costuma pressionar a inflação via demanda maior por produtos e serviços. Quando o emprego retrai, cresce o espaço para preços mais comportados, logo, inflação menos persistente

Movimento ainda incipiente

Rodolpho Tobler, pesquisador e economista do FGV Ibre, afirma que a pisada de freio no emprego responde a dois fatores principais. O primeiro, e com peso maior, é o arrefecimento da atividade econômica, espraiado entre os setores, na esteira do juro alto. O segundo, com influência menor, é a incerteza gerada pelo tarifaço dos EUA nas companhias brasileiras.

O pesquisador afirma que os dados do Caged deixam o BC com menos dúvidas sobre o andamento da política monetária, mostrando a eficácia do aperto via juro básico. No entanto, lembra que o mercado ainda mostra sinais de resiliência, não abrindo espaço para medidas mais contundentes no curto prazo:

— São dados ainda muito incipientes. Estamos falando de uma desaceleração, mas de um emprego ainda aquecido, com saldos positivos. Não muda muito o cenário do BC, mas tem um tom positivo, que parece estar confirmando a perda de ritmo esperada.