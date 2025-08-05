Por que a consulta do Brasil à OMC sobre tarifaço é importante, mas inócua

OMC não consegue aplicar decisões porque EUA barraram operação do órgão de apelação. Fabrice COFFRINI / AFP

Sim, o título deste texto parece uma contradição, mas não é. A coluna já observou que qualquer recurso à Organização Mundial do Comércio (OMC) é apenas simbólico – como admitem integrantes do governo Lula. E isso vale para o Brasil, que aprovou na segunda-feira (4) recomendação para abrir consulta na instituição, ou qualquer outro país.

Ainda antes do segundo mandato de Donald Trump, os Estados Unidos minaram o órgão da OMC capaz de aplicar sanções. Há anos, os americanos não indicam integrantes para o órgão de apelação, instância máxima da entidade.

Como descreveu à coluna o embaixador José Alfredo Graça Lima, os EUA podem ser alvo de panel (espécie de julgamento), receber "condenação", mas sem chancela do órgão de apelação, ficam livres para não cumprir a determinação. Mas se é inócuo, por que é importante o recurso à OMC? Para ficar "menos sozinho" contra Trump.

No dia 23 de julho, o secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty, Philip Fox-Drummond Gough, afirmou na OMC que usar negociações como "jogos de poder é um atalho perigoso para a instabilidade e a guerra". Recebeu apoio de 40 representantes de outros países.

Essa solidariedade entre os atingidos pela irracionalidade não apaga os efeitos negativos de tarifas que prejudicam de vietnamitas a americanos. Mas tira do isolamento os países que tenham resolver, à custa de concessões e investimentos nos EUA, um comportamento fora da lógica.

Para o Brasil, que tem déficit no comércio com o país de Trump e está sendo punido por ter independência entre poderes e tentar responsabilizar quem conspirou contra as leis vigentes, essa saída do isolamento é ainda mais relevante.