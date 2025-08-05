Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Efeito simbólico
Análise

Por que a consulta do Brasil à OMC sobre tarifaço é importante, mas inócua

Parece contradição, mas não é: não haverá resultado prático na consulta, mas a ação pode ajudar a construir consenso global sobre irracionalidade de Trump

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS