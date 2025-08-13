Polêmica na mudança estrutural do crédito à exportação: boa para setor, peso nas contas públicas

Alkmin apresentou medidas específica para exportadores. GOV / Youtube

Além da surpresa com a falta de uma medida específica para manter empregos, houve outra polêmica nas medidas para apoiar o setor exportador prejudicado pela tarifa de 50% imposta por Donald Trump. Além de alívio urgente para o impacto de cancelamentos de vendas aos Estados Unidos, o governo decidiu fazer uma reforma estrutural no crédito à exportação.

Para isso, vai injetar recursos em três fundos garantidores: FGI, que receberá R$ 2 bilhões, FGCE, R$ 1,5 bilhão, e FGO, R$ 1 bilhão. Esses R$ 4,5 bilhões se somam à destinação de R$ 5 bilhões ao Reintegra e serão contabilizados fora da meta de resultado primário. Ao detalhar as medidas, secretário-executivo da pasta, Dario Durigan, confirmou que a Fazenda deve enviar ao Congresso novo pedido para contabilizar fora da meta de déficit R$ 9,5 bilhões até 2026.

Até a véspera, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, assegurava que o custo fiscal seria muito baixo ou nulo. Conforme Durigan, essa medidas foram definidas na noite anterior, depois de reunião de Haddad com líderes do Congresso. Afirmou, ainda, que foram alinhadas com o Congresso e o Tribunal de Contas da União (TCU). Mesmo depois que a informação foi detalhada, o dólar não acentuou a pequena alta com que já havia começado o dia e fechou com leve alta de 0,27%, para R$ 5,40.

A parte boa

A reforma do sistema de crédito à exportação, detalhou o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, não tem objetivo só de reduzir o impacto do tarifaço. Seu objetivo é ampliar o acesso ao crédito para exportação no presente e no futuro. O reforço nos fundos, disse, permitirá que pequenas empresas, com dificuldades de contratar financiamento em bancos por falta de garantias, contratem essa linha.

— Vai dar acesso a custo competitivo nos patamares das melhores práticas internacionais — prometeu, caracterizando a medida como "pró-mercado" e "parceria público-privada".

Segundo Ceron, hoje cada operação de exportação precisa ser analisada caso a caso. Isso eleva o custo e retarda a aprovação, o que é mais grave para pequenas e microempresas. O secretário disse que, no Brasil, 1% do financiamento para vendas ao Exterior vai para exportadoras de pequeno porte. Em países como Índia e Coreia, chega a 30%.

— Com garantia por carteira, não por operação, muda completamente o custo da transação e o tempo de aprovação. E o trabalho de regulamentação vai contar com apoio setor privado — sustentou Ceron.

