Pelo segundo ano seguido, RS marca passo em competitividade

Ranking de Competitividade dos Estados é apresentado nesta quarta-feira. Duda Fortes / Agencia RBS

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

O Rio Grande do Sul se mantém em quinto lugar no Ranking de Competitividade dos Estados, levantamento anual realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em parceria com a Tendências Consultoria, apresentado nesta quarta-feira (27).

Pelo lado do copo meio cheio, é a melhor performance geral do Estado desde a criação do ranking, como em 2018, 2023 e 2024. Sob outra ótica, é a segunda vez seguida que o Rio Grande do Sul não muda de posição, ficando atrás de Santa Catarina (2º) e Paraná (3º).

Dos 10 pilares avaliados, o Estado apresenta ganhos em dois: potencial de mercado (seis posições) e sustentabilidade ambiental (1). Em cinco (educação, eficiência da máquina pública, inovação, segurança pública e sustentabilidade social), segue na mesma colocação, mas registra queda em infraestrutura (5), solidez fiscal (2) e capital humano (1) (veja detalhes abaixo).

Como o levantamento deste ano considera dados de 2023 e 2024, a coluna quis saber qual o impacto da enchente na competitividade do Estado. Conforme o coordenador de inteligência técnica do CLP, Pedro Trippi, só em 2026 será possível analisar melhor os efeitos da cheia.

O especialista, no entanto, concorda que há alguns sinais da enxurrada no levantamento: o avanço de seis posições em potencial de mercado, por exemplo, é, em parte, resultado da expansão do crédito para ajudar famílias e empresas afetadas pela enchente. A queda de cinco colocações em infraestrutura até pode parecer efeito da chuva, mas Trippi adverte que o pilar é um gargalo histórico do Estado.

— O Rio Grande do Sul, mesmo sendo um Estado desenvolvido, nunca esteve entre os 10 melhores em infraestrutura. Não atribuiria a queda à enchente — avalia Trippi.

Outra dificuldade recorrente do Estado é a solidez fiscal. Na edição deste ano, o Rio Grande do Sul aparece como pior colocado no pilar. Para Trippi, é uma barreira para o avanço do Estado em competividade.

— Não colocaria que o Rio Grande do Sul ficando para trás dos outros Estados em várias áreas, mas solidez fiscal é como uma bola de ferro que segura o Estado na quinta posição.

Primeiro em inovação

O lado bom é que o Rio Grande do Sul segue como Estado mais inovador do país. No pilar de segurança pública, também parece ter se consolidado entre os primeiros.

O CLP ainda divulga nesta quarta-feira o Ranking de Competitividade dos Municípios. Porto Alegre volta a aparecer como quarta cidade melhor colocada no país, atrás apenas de Florianópolis (1º), Vitória (2º) e São Paulo (3º). A cidade gaúcha que mais apresenta ganho de posições (57) é Pelotas.

Além de Porto Alegre, seis municípios do Rio Grande do Sul compõem o Top-100 do levantamento: Ijuí (26ª), Caxias do Sul (27ª), Lajeado (37ª), Santa Cruz do Sul (88ª), Santa Maria (91ª) e São Leopoldo (96ª).

*Colaborou João Pedro Cecchini