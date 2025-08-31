"Pela primeira vez em dois anos, revisamos o PIB para baixo", diz estrategista de investimentos da XP

Rachel de Sá é mestre em economia política internacional. XP / Divulgação

Estrategista de investimentos da XP, Rachel de Sá esteve em Porto Alegre na última quinta-feira (28) para conversar com investidores. Nesta entrevista, avalia que, como resultado do choque monetário, os sinais de desaceleração da economia brasileira estão aparecendo "um pouco antes e um pouco mais fortes" do que o esperado. Os dados, no entanto, não alteram a previsão de início de ciclo de corte de juro básico. Os "ruídos" entre Brasil e Estados Unidos mantêm os mercados em tensão, ainda mais com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está marcado para iniciar nesta terça-feira (2).

Como a megaoperação da Polícia Federal que teve como alvo a Faria Lima bateu no setor financeiro?

É um ponto em que não vou conseguir te ajudar.

Mas, antes da megaoperação, já se falava do chamado "risco PCC (Primeiro Comando da Capital)" em investimentos. É algo presente?

Nunca tinha ouvido falar, vou ser bem honesta. Não tenho contato direto com cliente. Não é algo que, por enquanto, esteja no radar em termos de impacto nos mercados.

Os efeitos do choque monetário estão aparecendo de forma mais clara?

Começamos a ver os efeitos, mas não algo negativo. Não temos cenário de recessão ou queda abrupta do PIB. É algo que era bem esperado. O objetivo final da política monetária é controlar a inflação, e uma das ferramentas que a autoridade monetária tem é a taxa de juro. Entre a ferramenta e o objetivo, enfraquece a atividade econômica. Não é que o economista fique muito feliz quando o desemprego está subindo. É o ciclo econômico que se estava esperando para conseguir evitar que a economia seja acometida por uma doença muito pior, que é inflação alta. Há muitos trimestres, tudo que fazíamos era revisar a projeção do PIB para cima. No mês passado, pela primeira vez em uns dois anos, revisamos para baixo, de 2,5% para 2,2% de crescimento. O freio está finalmente chegando.

Para reduzir a expectativa, veio antes do esperado ou mais forte?

Um pouco dos dois. Quando olhamos para o setor primário, vimos um crescimento muito forte no primeiro trimestre, mas, no segundo semestre, esperamos redução substancial na velocidade. Os sinais vieram um pouco antes e um pouco mais fortes do que a gente esperava. E ainda tem a desaceleração global. Estamos vendo a economia desacelerar, e o Banco Central vai conseguir tirar o pé do freio. A nossa projeção é que a Selic comece a cair em janeiro do ano que vem.

Ainda uma aposta da minoria do mercado, a possibilidade de corte neste ano tem crescido?

Existe chance de acontecer em dezembro. O teria de ocorrer para se concretizar? Por exemplo, o câmbio continuar valorizando. O que estamos vendo é que o DXY (indicador que mede o desempenho do dólar frente às principais moedas) está enfraquecendo. Nossa perspectiva é de que se mantenha mais ou menos estável. Mas agora tem toda uma instabilidade institucional no Fed (Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos), com Trump querendo demitir uma diretora. Segue na mesma toada de enfraquecimento do dólar que vemos desde o começo do ano. E o dólar é muito importante para política monetária. Fizemos um estudo que mostra que 40% da cesta de bens e serviços do IPCA tem impacto do dólar e 20% tem impacto muito forte. Então, se tivermos apreciação do real ainda maior, isso pode permitir que o Banco Central comece a reduzir o juro um pouco mais cedo. Mas não é o nosso cenário-base.

Por quê?

Porque há ruído desde o escalonamento das tensões entre Estados Unidos e Brasil, por mais que o impacto macro de tarifas seja muito pequeno para Brasil. E ruído é precificado nos ativos. Em resumo, para o Banco Central antecipar o corte de juro, a inflação não pode dar repique, a atividade econômica tem de cair mais forte e o real tem de se manter relativamente apreciado. Agora, para uma tesouraria de banco, faz muita diferença se a Selic vai cair em dezembro ou janeiro. Na vida real, ou mesmo para o mercado e expectativas de empresas, um mês não faz muita diferença. O Fed indicando que vai começar um novo ciclo de baixa por lá também contribui.

O IBGE vai divulgar o PIB nacional do segundo trimestre na terça-feira (2). O que esperar?

Estamos prevendo alta de 0,3%. Quando você compara com o primeiro trimestre, quando houve alta de 1,4%, totalmente puxada pelo agro, parece que vai desacelerar muito, mas não necessariamente. Vamos ver, provavelmente, uma queda no PIB do setor primário, mas tem de lembrar da base de comparação. De maneira geral, ainda vai aparecer crescimento, mas com os primeiros sinais de desaceleração, principalmente na parte de consumo voltado ao crédito. Só estamos prevendo queda para o PIB do quarto trimestre, de 0,1%. E outro ponto importante do PIB do segundo trimestre é a possível queda de Formação Bruta de Capital Fixo, que é investimento, por conta do ciclo de aperto monetário.

Como explicar que, enquanto isso, a bolsa volte a testar recorde?

No primeiro semestre, vimos a bolsa ser muito beneficiada pelo fluxo estrangeiro, o que não é ruim. Acaba deixando a gente um pouco mais vulnerável a movimentos externos e a ruídos. Fomos muito beneficiados por um movimento de rotação que estávamos vendo no mundo. Com o vaivém da administração Trump, os investidores começaram a olhar para outros investimentos. Países desenvolvidos e emergentes se beneficiaram, e o Brasil era visto, na primeira metade do ano, como ganhador. Um país emergente, muito fechado em termos de comércio. Em 99% do tempo é muito ruim sermos um país fechado, mas, quando ocorre uma briga de tarifas, não somos muito impactados, porque não dependemos muito do comércio internacional. Começamos a ser vistos como menos pior na situação e a atrair parte do capital.

Mas no segundo semestre, veio a elevação de tarifas.

O impacto macro das tarifas, se tivesse em 50% para todos os produtos, já não seria muito grande. O impacto micro seria relevante. Calculamos que o impacto no PIB seria 0,2 ponto percentual. Depois que vieram as isenções, 0,15. É bem pequeno o impacto, só que o ruído fala alto. Veio a Lei Magnitsky, não se sabe até agora se vai ter ou não um tipo de sanção contra bancos. Temos visto uma reversão do fluxo estrangeiro. Não é uma fuga de capitais, mas é um enfraquecimento. Mas, no segundo trimestre, os resultados das grandes empresas foram muito bons. Das empresas sob a nossa cobertura, grande parte trouxe números positivos acima do esperado. O cenário micro é favorável em termos de resultado. No cenário macro, tudo aponta para ser favorável também: juro vai cair aqui e nos Estados Unidos, dólar fraco. Só que tem ruído e desaceleração econômica.

Setembro que deve ter mais ruídos ainda, com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não se sabe se vão vir novas sanções ou não. Já está precificado nos mercados?

Tem muito risco já precificado no mercado brasileiro. Se você está vendo uma bolsa que está muito barata nos fundamentos, você tem algum risco que é aquele que não entra na métrica, o risco-país. O julgamento, em si, é um marco importante. Como a maior probabilidade é de que haja condenação, sem juízo de valor, já está no preço. Qualquer cenário diferente pode trazer mais volatilidade, mas é um cenário que já tem bastante risco. O que talvez possa não estar no preço são mais derivadas do assunto. Se começar a bater no investimento externo direto, que é aquele dinheiro que vem para fábrica, por exemplo, é mais preocupante. Os Estados Unidos são a nossa principal fonte de investimento externo direto. O ruído pode começar a bater em questões mais estruturais. Por enquanto, não é o que achamos que vai acontecer, mas é um risco.

*Colaborou João Pedro Cecchini