Para além do patrimônio literário do país, LFV segue vivo no nosso léxico pessoal

A partida de Luis Fernando Verissimo nos deixa órfãos desse pai dos jogos linguísticos que eram, ao mesmo tempo, populares e sofisticados. Para quem lida com palavras como ofício, era mais do que um mestre, era um farol. Sua concisão — falar ou escrever pouco e significar muito nunca foi virtude tão rara – dava inveja. Não era timidez, era precisão.

Para seus leitores, aquela pessoa que acredita em qualquer mito não é uma "Poliana", é uma "Velhinha de Taubaté". E quem, diante de um quadro perturbador, mas não grave, relatado por um amigo, nunca recorreu à "terapia do joelhaço" – nesse caso, verbal, é claro – de seu Analista de Bagé?

LFV tem há décadas lugar cativo e sem rodízio no patrimônio literário do país. Mas ao contrário de imortais que no passado ocuparam cadeiras imortais só no nome na Academia Brasileira de Letras (ABL), fez mais: esculpiu nosso léxico diário.

Para lembrar, léxico é o conjunto de palavras que as pessoas usam para se expressar. Não é determinado pelos dicionários, que chancelam apenas termos "oficiais". É construído por uma combinação de origem familiar, aprendizado e afetos. E aí, LFV estará para sempre.

