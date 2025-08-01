Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Corre que a tarifa vem aí
Análise

Os três produtos que governo e empresas ainda acreditam que podem livrar dos 50%

Até o dia 6, tentativa é incluir na lista das exceções ao menos café, carne e frutas

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS