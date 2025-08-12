Os riscos e as chances da ameaça de Lula de retaliar Trump

Ameaças de Trump e riscos internos não podem ser ignoradas em plano de Lula de reagir ao tarifaço. Fotos AFP e Agência Brasil / Arte GZH

Era para ser "até terça", agora é "até quarta" o prazo dado pelo governo federal para apresentar o pacote de ajuda aos exportadores. Ao menos, os quatro pilares foram confirmados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad: crédito, compras governamentais, apoio tributário e alguma flexibilidade trabalhista.

Mas também surgiu a informação de que, depois de anunciado o plano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende debater uma retaliação a Donald Trump. Pesquisa da Ipsos-Ipec publicada nesta terça-feira (12) mostrou que 49% dos eleitores avaliam que o Brasil deve responder ao tarifaço "na mesma moeda", enquanto 43% entendem que é melhor evitar esse caminho.

A maioria absoluta de economistas, exportadores e especialistas em comércio exterior desencoraja retaliação direta, ou seja, imposição de tarifa de 50% sobre produtos americanos importados por brasileiros. Os que admitem alguma pressão autorizada pela Lei de Reciprocidade Comercial recomendam a chamada "retaliação cruzada", ou seja, não tarifária.

Uma retaliação "na mesma moeda" prejudicaria a própria indústria brasileira que agora o governo procura proteger. É bom lembrar que o Brasil tem déficit com os Estados Unidos, ou seja, nós compramos dos americanos mais do que eles compram de nós (veja os principais produtos no final deste texto). Como já alertou Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior e consultor na área, isso elevaria preços de insumos essenciais. Esse é o maior risco de uma retaliação sem reflexão.

Mas há outro: Trump ameaçou que qualquer tarifa retaliatória será duplicada por seu errático governo. Foi o que levou a alíquota da China a 145%, hoje suspensa. Lula conversou por telefone com o presidente chinês, Xi Jinping, na segunda-feira (11), mesmo dia em que Trump aumentou em mais 90 dias a trégua para negociação com o gigante asiático.

Aliás, é interessante como o atual ocupante da Casa Branca trata a China, país autoproclamado comunista com o qual tem déficit de US$ 295,5 bilhões no comércio de produtos, e o Brasil, com o qual tem superávit de US$ 7,4 bilhões no mesmo corte. Se seu objetivo fosse apenas encher os cofres da alfândega, rasgaria dinheiro.

Embora seja aliado, o Brasil não é a China, ou seja, não tem os mesmos trunfos para negociar com os EUA. Ainda assim, pode estudar reações que não representem um tiro no próprio pé. A chance mais razoável de retaliação cruzada seria restringir patentes de medicamentos. Como o lobby da indústria farmacêutica no Congresso dos EUA é considerado um dos mais poderosos, pondera Barral, haveria mobilização para que isso se concretizasse.

Os 10 produtos americanos que o Brasil mais compra dos EUA

Motores e máquinas | 15,7%

Petróleo e derivados | 15,4%

Aeronaves e partes | 4,5%

Medicamentos veterinários | 4%

Inseticidas e herbicidas | 3,1%

Medicamentos | 3%

Resinas plásticas | 2,9%

Fertilizantes | 2,9%

Aparelhos de medição | 2,5%

Produtos químicos | 2,1%

Obs.: o percentual se refere ao total das importações

Fonte: MDIC