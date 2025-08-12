Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Sem diálogo
Os riscos e as chances da ameaça de Lula de retaliar Trump

Adotar represália "na mesma moeda" tem apoio popular, mas afetaria as mesmas indústrias que o governo precisa proteger, mas há reações possíveis sem dano interno

