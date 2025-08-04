Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Sinais ambivalentes
Análise

Os pontos promissores e os inquietantes do plano para ajudar exportadores

 Plano de contingência para empresas  dependentes de exportações aos EUA só deve sair depois de quarta-feira, à espera de novas exceções ou extensão de prazo

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS