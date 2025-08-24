Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Respostas capitais
Notícia

“Os bancos estão entre a cruz e a caldeirinha”, diz ex-diretor do BC

Na última semana, decisão do ministro Flávio Dino, do STF, sobre a não validade de restrições judiciais estrangeiras no Brasil gerou impasse no setor financeiro

Anderson Aires

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS