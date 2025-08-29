O que esperar da aplicação da Lei de Reciprocidade contra o tarifaço de Trump 

Medidas como suspensão de patentes de medicamentos só seriam adotadas se processo não obtivesse qualquer acordo. Stock Photos / Divulgação

O governo Lula deve informar nesta sexta-feira (29) à administração Trump que decidiu acionar a Lei de Reciprocidade Comercial diante da imposição de tarifa de 50% a parte das importações do Brasil nos Estados Unidos. Antes de qualquer observação, calma: interlocutores do Ministério do Desenvolvimento garantem que não será aplicada medida equivalente porque se sabe dos efeitos negativos para empresas nacionais dependentes de insumos e equipamentos americanos.

Mas se o objetivo não é replicar uma medida extrema, qual seria? Em primeiro lugar, como admitiu o próprio ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, é tentar uma via mais drástica para abrir tratativas com os americanos, até agora emperradas do lado da Casa Branca.

— O que espero é que ajude a acelerar o diálogo e a negociação, que é o presidente Lula tem nos orientado — já foi avisando Alckmin.

Como assim acelerar negociação com uma aparente ameaça? É que a Lei de Reciprocidade, assim como a investigação aberta pelo Representante de Comércio dos EUA (USTR na sigla em inglês), tem um rito que precisa ser seguido.

E as regras preveem troca de informações entre as partes (saiba detalhes no final deste texto). Isso significa que vão se abrir as portas da Casa Branca fechadas por ação antipatriótica? Não necessariamente. Mas é uma tentativa válida diante da sabotagem com autoria reivindicada.

Depois de aplicada toda a liturgia, em prazo estimado de até sete meses, e em caso de não obtenção de qualquer tipo de acordo, só então se avaliaria de fato alguma contramedida. Podem variar de pequenas – como rever acordos bilaterais tributários, logísticos ou consulares – a grandes retaliações. A mais drástica, mas também considerada adequada por provocar reações internas nos EUA, seria a suspensão ou cancelamento de patentes de produtos sensíveis, como medicamentos.

Como deve evoluir o processo

1. O Ministério das Relações Exteriores (MRE) comunica à Câmara de Comércio Exterior (Camex) o início do processo. A Camex tem prazo 30 dias para avaliar se é viável do ponto de vista da legislação internacional.

2. Só então começa o processo de fato, por meio de consultas aos órgãos de comércio internacional dos EUA. Nessa etapa, o MRE atua com o Ministério do Desenvolvimento (Mdic) em cada fase. E cabe ao Itamaraty, ainda, fazer relatórios periódicos ao Conselho Executivo da Camex (Gecex) de cada etapa de negociação.

3. Só diante da impossibilidade de qualquer acordo o governo vai avaliar, de fato, a imposição de qualquer medida contra os produtos e serviços importados pelo Brasil dos EUA. Replicar a tarifa de 50% é considerada uma hipótese altamente improvável.