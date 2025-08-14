O "parceiro comercial terrível" que dá aos EUA superávit de US$ 30 bi e isenta maior parte da importação

A essa altura, é preciso dizer: Trump mente. WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Depois que já houve tempo mais do que suficiente para saber que os números o desmentem, é preciso afirmar: Donald Trump mente quando afirma que o Brasil é um "parceiro comercial terrível", como fez nesta quinta-feira (14). E quem prova que mente é seu próprio governo.

Está no relatório do Representante de Comércio dos EUA (USTR na sigla em inglês, confira clicando aqui): "O superávit comercial de bens dos EUA com o Brasil foi de US$ 6,8 bilhões em 2024, aumento de 23,9% (US$ 1,3 bilhão) em relação a 2023". E também: "O superávit comercial de serviços dos EUA com o Brasil foi de US$ 23,1 bilhões em 2024, aumento de 31,9% (US$ 5,6 bilhões) em relação a 2023".

Somados, os superávits em produtos e em serviços dão vantagem de quase US$ 30 bilhões aos EUA. Para usar vírgulas, são US$ 29,9 bilhões, o equivalente a R$ 161,5 bilhões pelo câmbio atual.

Ao ser indagado se não teme a aproximação da China de países latino-americanos, como México e Brasil, como efeito do tarifaço, o presidente americano disse, ainda, que "eles (nós, no caso) cobraram tarifas enormes e tornaram as coisas muito difíceis".

Em um ponto, Trump tem razão: antes do tarifaço, a alíquota média do Brasil na importação de produtos e serviços americanos (5,5%) era mais alta do que a imposta por seu país (ao redor de 2%). Mas conforme o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, oito dos 10 produtos que lideram a lista das importações americanas no Brasil eram – e continuam – isentos. Têm tarifa zero.