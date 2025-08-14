Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Trump mente
Análise

O "parceiro comercial terrível" que dá aos EUA superávit de US$ 30 bi e isenta maior parte da importação

Somados os resultados positivos para os americanos da troca de produtos e serviços, o Brasil dá vantagem multibilionária em dólares para os americanos

