Na falta de negociação, troca de informações em investigação é o "diálogo" possível entre EUA e Brasil

Como a coluna já havia destacado, na falta de uma conversa direta, qualquer troca de mensagens entre Brasil e Estados Unidos pode esboçar uma base para "diálogo" — mesmo que o esforço parta de apenas um dos lados e dentro de uma investigação.

Essa é uma das possibilidades dentro da resposta do governo brasileiro ao Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), apresentada na segunda-feira, no âmbito da investigação sobre políticas brasileiras na Seção 301 da Lei de Comércio dos EUA.

O envio e a extensão do documento, de 91 páginas, coordenado pelo Itamaraty, mostra que o Brasil está disposto a seguir com o diálogo pelos canais oficiais e diplomáticos possíveis. Sem atropelos e queimadas de largada, que podem aumentar o atrito e fechar portas para acordos ou distensionamentos futuros.

Lógico, uma troca mais direta via primeiro escalão teria resultados mais produtivos e céleres. Mas, acontecimentos recentes, como o cancelamento da reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, mostram que essa porta segue fechada.

Com isso, o canal via investigação do USTR pelo menos prevê um ritual formal com troca de informações, dados, ponto e contraponto.

Por exemplo, no documento enviado ontem, o governo brasileiro reafirma que as decisões judiciais do STF não são discriminatórias contra empresas dos EUA, que as leis de proteção de dados do Brasil estão alinhadas com o resto do mundo.

Além disso, defende o Pix, destacando que, além de modernizar e democratizar o mercado de pagamentos, promove competição, inclusão financeira e reduz custos, gerando oportunidades inclusive para empresas americanas.

Isso tudo vai basear uma audiência dentro do processo, marcada para 3 de setembro.

Principais pontos da reposta

Pix: o governo afirma que o objetivo principal da ferramenta é modernizar o mercado de pagamentos, promover a concorrência, aumentar a inclusão financeira e reduzir custos. Destaca também que o Pix impulsionou o acesso a serviços financeiros, alcançando 165 milhões de usuários e 19,2 milhões de empresas registradas até fevereiro de 2025. Além disso, processou 63,5 bilhões de transações em 2024 e movimentou R$ 26,4 trilhões. Também citou que o mecanismo promove a concorrência e oportunidades para empresas Estrangeiras e a semelhança com FedNow nos EUA.

25 de março: sobre a acusação de falta de ações mais contundentes contra a venda de produtos falsificados, o governo citou esforços de fiscalização, com autoridades brasileiras realizando operações coordenadas para combater operações de falsificação em mercados físicos locais, como a 25 de março, em São Paulo.

Relação comercial: o governo brasileiro afirma que a troca entre EUA e Brasil é robusta, mutuamente benéfica e em grande parte livre de tarifas, com superávit comercial para os EUA nos últimos anos.

Etanol: o Itamaraty afirma que o Brasil mantém um mercado de etanol aberto e não impõe barreiras discriminatórias contra o produto americano, lembrando que a tarifa brasileira (18%) é inferior à dos EUA (52,5%) e está de acordo com a Organização Mundial do Comércio (OMC).

STF: o Planalto entende que as decisões do STF não discriminam empresas dos EUA, avaliando que e o Brasil continua sendo um mercado lucrativo para essas companhias.