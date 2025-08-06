Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Ainda nem aí
Notícia

Mesmo com tarifaço e novas ameaças, dólar cai abaixo de R$ 5,50

No mercado de câmbio, pesou mais sinal de corte no juro americano, enquanto bolsa, que teve alta de 1%, é influenciada por resultados trimestrais

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS