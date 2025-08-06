Mesmo com tarifaço e novas ameaças, dólar cai abaixo de R$ 5,50

Dólar fechou em menor valor em quase um mês. Andrzej / stock.adobe.com

Mesmo com o país submetido à mais alta tarifa do mundo e sob risco de taxação extra e com ocupação do Congresso, o mercado não perde a calma. Se mal se mexeu horas antes do início da vigência da alíquota, no dia D encontrou inclinação para furar o patamar de R$ 5,50. Fechou em baixa de 0,78%, para R$ 5,463. A bolsa, por sua vez, teve alta firme, acima de 1%.

Desde que Donald Trump avisou que pretendia aplicar tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil, em 9 de julho, o dólar havia acumulado alta de 1,77% até o final do mês. Chegou a R$ 5,601 no dia 31 de julho, o day after do anúncio oficial, com suas 694 exceções. Desde então, passou a murchar, até alcançar a menor cotação em quase um mês (em 8 de julho, havia fechado em R$ 5,445).

No mercado de câmbio, tem pesado mais a movimentação sobre o juro americano. E nesta quarta-feira, o diretor do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmou que, com a economia desacelerando por lá, seria "apropriado" cortar as taxas.

Na bolsa, é a temporada de resultados do segundo semestre que tem predominado. Nesta quarta, por exemplo, foi apresentado o balanço do Itaú, que teve lucro recorrente de R$ 11,5 bilhões, 14,3% acima de igual período de 2024. As ações subiram 2%.