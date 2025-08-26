Mercados em alerta com Fed sob novo ataque

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

A nova investida de Donald Trump contra o Federal Reserve (Fed) acendeu um alerta nos mercados. Ao anunciar a demissão da diretora Lisa Cook, o republicano dobra a aposta contra a instituição, colocando em xeque a independência do BC americano.

Na prática, as primeiras horas após a ofensiva de Trump mostraram uma volatilidade nos ativos, com atenção maior no futuro. Os índices Dow Jones e S&P 500 ficaram alheios à tensão, fechando no positivo.

Já as taxas dos títulos do Tesouro americano, os chamados treasuries, com prazo mais longo apresentaram alta, indicando uma possível cautela. O avanço nas taxas desses treasuries demonstram uma aversão ao risco.

Com receio sobre como a economia vai se comportar em um eventual futuro de Fed menos independente, os investidores exigem maior retorno ao governo para “emprestar dinheiro”, conforme análise do economista-chefe da Suno Research, Gustavo Sung.

A leitura inicial de especialistas é de que os mercados estão em uma espécie de compasso de espera, analisando como o flerte de Trump com a interferência no Fed vai se desenrolar.

Como a diretora do Fed já anunciou que não vai acatar a decisão, que considera ilegal, inclusive citando a judicialização do caso, as expectativas estão mais voltadas para o possível desfecho do imbróglio.

— Caso a Suprema Corte adote a decisão de Donald Trump, a grande preocupação do mercado é que Trump terá maioria no colegiado do Fed, o que pode gerar mais volatilidade. Terá decisões e mais poderes sobre o orçamento, sobre o pessoal e, num caso mais extremo, de possivelmente demitir ou não os 12 presidentes dos Feds regionais — destaca Sung.

Incerteza

Outro temor citado por analistas, como o economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini, é como um Fed “pró-Trump” agiria em um cenário de inflação persistente e turbinada por possíveis efeitos do tarifaço.

Como já sabemos, corte artificial de juro em cenário de inflação alta não costuma trazer bons resultados na economia de um país no longo prazo.