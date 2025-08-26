Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Tensão nos EUA
Mercados em alerta com Fed sob novo ataque

Investidores estão em uma espécie de compasso de espera, analisando como o flerte de Trump com a interferência no Fed vai se desenrolar

