Melhoria em performance, IA e transformação digital são os temas mais debatidos nos conselhos de empresas no Brasil

Pesquisa mostra temas mais debatidos nos conselhos. Puwasit Inyavileart / adobe.stock.com

Em um mercado cada vez mais competitivo e sem espaços para falta de planejamento, o principal tema debatido nos conselhos das empresas brasileiras é como melhorar a performance financeira da companhia no longo prazo.

Esse tópico aparece em primeiro lugar, com 66,9% das menções na pesquisa Board Trends Brazil, do Evermonte Institute. O levantamento foi elaborado a partir de entrevistas com 133 conselheiros de todo o país.

Mas os dois temas que aparecem logo na sequência também chamam a atenção e jogam luzes sobre o processo tecnológico pelo qual passamos. Integração da inteligência artificial nas operações (56,4%) e a aceleração da transformação digital (55,6%), figuram na segunda e terceira colocação entre os assuntos mais debatidos dentro dos conselhos.

O sócio e headhunter da Evermonte Executive Search, Felipe Ribeiro, afirma que esses tópicos demonstram uma “significativa ênfase nos processos de digitalização organizacional”. Isso revela uma agenda de inovação contínua “voltada para a adaptabilidade aos novos cenários” dentro dos negócios, segundo o executivo.

Na última posição do ranking, aparece o ponto diversidade e inclusão, citado por apenas 12% dos entrevistados. Na avaliação do sócio da Evermonte, esse tema está sendo “reinterpretado e incorporado de maneiras distintas de acordo com a realidade e a maturidade de cada companhia”.

O ranking

Melhorar a performance financeira a longo prazo - 66,9%

Integrar inteligência artificial nas operações - 56,4%

Acelerar a transformação digital - 55,6%

Reforçar a comunicação e o engajamento com stakeholders - 30,1%

Fortalecer a sustentabilidade e práticas de ESG - 27,8%

Melhorar a governança de dados e privacidade - 24,8%

Implementar um compliance mais rigoroso - 22,6%

Gerir riscos relacionados a mudanças climáticas - 22,6%

Garantir diversidade e inclusão em todos os níveis - 12%