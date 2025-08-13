Maior surpresa do "Brasil Soberano" foi proteção ao emprego ter ficado sem medida específica

Reunião entre Lula e Alckmin precedeu anúncio de pacote. Cadu Gomes / VPR

Foi enfim anunciado o "plano de contingência" do governo federal para apoiar exportadores em dificuldades com o tarifaço de 50% sobre o Brasil. Com medidas antecipadas, houve poucas surpresas. A maior foi o fato de o apoio à manutenção do emprego ter ficado apenas como contrapartida para obtenção de financiamento.

Conforme o secretário de Política Econômica, Guilherme Mello, na medida provisória não há prazo rígido para evitar demissões e ter acesso a crédito, como um determinado número de meses. Bruno Moretti, secretário especial da Casa Civil, acrescentou que, depois de consultas ao Ministério do Trabalho, a conclusão foi de que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) já tem instrumentos que permitem aos exportadores reorganizar a força de trabalho caso seja necessário.

— Tudo que foi anunciado é importante, mas ainda estamos aguardando medidas adicionais para proteção dos postos de trabalho — observou à coluna Haroldo Ferreira, presidente da Associação das Indústrias de Calçados (Abicalçados).

Segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, este seria um primeiro anúncio do chamado "Brasil Soberano" – pode haver outras medidas. A linha de crédito de R$ 30 bilhões, uma das antecipadas, afastou parte da preocupação com medidas parafiscais que elevassem demais o gasto.

— Vamos fazer o que estiver ao nosso alcance, mas é preciso ter consciência de que o governo não vai substituir nossos parceiros comerciais — afirmou Lula em uma síntese do alcance e do limite do pacote.

A constatação de Lula era esperada pelo presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, que se manifestou como representante das exportadoras:

— Aplaudo as medidas, que são paliativas. Vamos trabalhar duro para que não sejam necessárias em breve.

Alban também avisou que a CNI já contratou advogado em Washington para atuar como parte interessada na investigação do Representante de Comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês).

Os recursos para financiamento virão do Fundo de Garantia às Exportações (FGE), que segundo o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, tem superávit de R$ 50 bilhões. BNDES e Banco do Brasil devem ser os principais repassadores. Sobre o custo, os técnicos só adiantaram que será "melhor do que o de mercado". A definição dos percentuais será feita em reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN).

Crédito, mesmo a juro abaixo do mercado, tem a vantagem de que os recursos ofertados um dia voltam, o que reduz o impacto fiscal da ajuda. Com perspectiva de corte de juro à frente, há expectativa também de redução no custo do subsídio embutido nessas operações.

Medidas específicas

Suspensão de cobrança e prorrogação de prazo do drawback por um ano: vai evitar desembolsos com a frustação de exportações. Drawback é um crédito tributário usado pelo exportador quando importa algum insumo necessário à produção do bem que será vendido ao Exterior. Se a venda ao Exterior não ocorre, o exportador teria de recolher tributos.

Ampliação do Fundo de Garantia à Exportação (FGE): hoje pouco usado e restrito a grandes empresas, como a exportações, como a Embraer, será estendido também para pequenos empresários, com juros mais baixos e formas mais simples de acesso.

Retomada do Reintegra até dezembro de 2026: segundo Alckmin, micro e pequenas empresas passarão a receber devolução de tributos pagos ao longo da cadeia de 6%, enquanto médias e grandes receberão retorno de 3%. O programa permite que as empresas que exportam recebam de volta parte dos tributos pagos durante a produção de bens exportados. Depois do prazo, disse Haddad, a reforma tributária vai garantir 100% de isenção de impostos.

Adiamento no pagamento de tributos federais: limitado no tempo e a setores específicos, ainda sem definição dos dois condicionantes.

Esta nota está em atualização

Leia mais na coluna de Marta Sfredo