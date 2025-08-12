Instituto Ling faz 30 anos com investimento de US$ 10,5 milhões em educação

Carlos Stein / Divulgação

O Instituto Ling completa neste mês de agosto 30 anos de existência. A instituição sem fins lucrativos surgiu em 1995 quando a família Ling, motivada pelo sentimento de gratidão à comunidade, decidiu incentivar a educação com a criação de um programa de bolsas de estudos. Em três décadas, ampliou sua atuação investindo em setores como cultura, saúde e, mais recentemente, na reconstrução do Rio Grande do Sul.

A comemoração do 30º aniversário foi feita com o anúncio de 20 novos jovens líderes brasileiros que receberam bolsas para cursos de mestrado nas melhores escolas dos Estados Unidos e da Europa, investimento de US$ 605 mil em educação de excelência.

Nesses 30 anos, o Instituto Ling acumula US$ 10,5 milhões investidos em 473 bolsas de estudos para programas de pós-graduação. A iniciativa possibilita o desenvolvimento pessoal de indivíduos, alavanca o empreendedorismo, a gestão eficiente e a inovação. Um dos objetivos é inspirar projetos semelhantes que podem se tornar agentes de transformação da sociedade.

Neste ano, foram contemplados dez profissionais no Start MBA/MBA, primeiro programa criado pelo Instituto Ling, com o objetivo de proporcionar a formação de bons gestores, nas áreas de administração, finanças e empreendedorismo. O programa LLM Instituto Ling / Gouvêa Vieira, que beneficia mestrandos em Direito desde 2004, concedeu quatro bolsas neste ano.

Em 2010, foi criado o Jornalista de Visão, projeto que valoriza profissionais da imprensa com bolsas de mestrado e especialização. O mais novo programa é o UP - Mestrado em Planejamento Urbano, lançado em 2024 para incentivar profissionais brasileiros que buscam soluções sustentáveis para tornar as cidades mais acessíveis, humanas, diversas e dinâmicas.

A apresentação dos novos bolsistas aconteceu na semana passada no evento de 30 anos do Instituto Ling, realizado no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo. Teve presença da família Ling, liderada por William Ling, presidente do Instituto Ling, e os recém-ingressados na rede.