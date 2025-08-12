Inflação desacelera mais do que esperado; acumulado segue acima de 5%

Alimentos tiveram deflação pelo segundo mês seguido. Omar Freitas / Agencia RBS

Embora tenha ficado bem abaixo do esperado, a alta de 0,26% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de julho manteve a inflação acumulada em 12 meses em 5,23%, ainda longe do teto da meta (4,5%) para o período.

Como a projeção média do mercado era de uma elevação ainda maior, de 0,37%, o resultado está sendo considerado um certo alívio. Isso estimula as apostas em corte de juro ainda neste ano, que ainda eram minoritárias.

A maior contribuição para a desaceleração voltou a ser dada pelo grupo de alimentos e bebidas, que está em deflação – redução de preços. Depois de recuo de 0,18% em junho, voltou a cair 0,27% em julho, uma pouco usual diminuição pelo segundo mês seguido.

Mesmo que o resultado tenha vindo melhor do que o esperado, ainda está longe de dar conforto para o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) pensar em efetivo corte no juro.

Conforme Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research, a inflação de serviços segue elevada e os núcleos permanecem acima do nível compatível com a meta. Isso aponta que ainda há pressão de demanda, o que segue exigindo "política monetária contracionista", avalia.

Para André Perfeito, economista e consultor, a dispersão (percentual de produtos com aumento de preços) do IPCA está baixa, indicando "melhora mais ampla da dinâmica inflacionária". Para resumir, melhorou, mas ainda não está bom para o corte.