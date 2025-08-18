Índice de atividade do Banco Central cai de novo e reforça desaceleração da economia

Recuo em junho teve maior influência da retração na agropecuária. Anselmo Cunha / Agencia RBS

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de junho, apresentado nesta segunda-feira (18), mostrou novo recuo. O indicador, que já foi chamado de "prévia do PIB", retraiu 0,1%. No mês anterior, o IBC-Br já havia caído 0,7%, sendo considerado o primeiro dado inquestionável da esperada desaceleração da economia.

A sequência de duas quedas reforça que a atividade econômica perde força, sobretudo a partir do segundo trimestre deste ano. O resultado é consequência da política monetária contracionista do Banco Central (BC) — ou seja, do juro básico de 15% ao ano.

O recuo em junho teve maior influência da retração na agropecuária (-2,3%), mas a indústria também teve contribuição, com queda de 0,1%, em contexto de incertezas no comércio internacional.

— Segmentos mais dependentes do crédito foram os que mais sentiram os efeitos da taxa de juro elevada e do encarecimento do crédito, enquanto os impulsos vindos do setor agropecuário, que haviam dado sustentação ao crescimento no começo do ano, se dissiparam — diz Rafael Perez, economista da Suno Research.

O IBC-Br de junho também veio abaixo do esperado pelo mercado, que projetava alta perto de 0,1%. No acumulado, o indicador apresenta alta de 0,3% no segundo trimestre e de 3,2% no ano.

Também divulgado nesta segunda-feira, o Monitor do PIB-FGV calcula que a economia deve ter crescido 0,5% entre abril e junho deste ano. No primeiro trimestre, a estimativa é de que o PIB tenha apresentado alta de 1,6% — outro sinal de desaceleração no segundo trimestre.

— O quadro de dados do segundo trimestre já está mais ou menos claro. A economia brasileira desacelera e desinflaciona. O cenário é de crescimento do PIB mais para 2% este ano, e inflação ficando abaixo de 5% — afirma o economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala.

*Colaborou João Pedro Cecchini