Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

A boa notícia ruim
Notícia

Índice de atividade do Banco Central cai de novo e reforça desaceleração da economia

IBC-Br tem queda mais discreta do que no mês anterior, mas mostra que a atividade econômica perde força no segundo trimestre deste ano

Anderson Aires

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS