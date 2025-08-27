Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Expansão no radar
Hamburgueria terá unidade no Parque Harmonia, a sua sexta em Porto Alegre

Operação comportará cerca de 40 clientes, com áreas interna e externa

Anderson Aires

