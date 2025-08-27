Hamburgueria terá unidade no Parque Harmonia, a sua sexta em Porto Alegre

Loja tem grafite feito pelo artista gaúcho Jackson Brum. Mark Hamburgueria / Divulgação

Conhecida pelos hambúrgueres artesanais, a Mark Hamburgueria terá unidade no Parque Harmonia, a partir da próxima segunda-feira (1º). Será a sexta loja da rede em Porto Alegre e a terceira aberta em menos de um ano.

Com 60 metros quadrados, a nova operação aposta em formato mais compacto, com cardápio reduzido e sistema de autoatendimento. A unidade comportará cerca de 40 clientes, sendo metade na parte interna e metade na área externa.

—Escolhemos o Harmonia porque é um espaço público em transformação, que atrai diferentes públicos ao longo do dia e tem cada vez mais vida cultural e gastronômica — diz o proprietário da rede, Mark Bandeira.

O espaço também conta com um grafite em mural, assinado pelo artista porto-alegrense Jackson Brum, que traz a figura do Laçador, em homenagem à Porto Alegre.

Além da operação prestes a ser iniciada no Harmonia, a rede já atua com unidades na Cidade Baixa, Bom Fim, Auxiliadora, Zona Sul (Shopping Paseo) e Vila Roubadinhas, em funcionamento desde abril.

*Colaborou João Pedro Cecchini