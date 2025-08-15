Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Antes do lançamento
Grupo que vai construir arena em Porto Alegre terá festival de R$ 4 milhões em Gramado

Evento vai ocorrer entre 21 e 24 agosto, durante o Festival de Cinema

