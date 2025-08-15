Grupo que vai construir arena em Porto Alegre terá festival de R$ 4 milhões em Gramado

TE2 Hospitality produz há 13 anos eventos em Gramado. Felipe Gaieski / Divulgação

Responsável por projeto de arena de R$ 35 milhões em Porto Alegre, o grupo gaúcho TE2 Hospitality vai promover evento de R$ 4 milhões durante o Festival de Cinema de Gramado. O 300 Winter Experience – o grupo é dono da marca 300 – será realizado entre 21 e 24 de agosto, no Wish Serrano Resort.

As principais atividades serão No próprio hotel e na Casa Nuvole. A programação começa com jantar no restaurante 1835 Carne e Brasa. No final da semana, os convidados poderão participar de festas, com atrações com o DJ Pedro Sampaio. O grupo TE2 Hospitality produz há 13 anos eventos no Festival de Cinema de Gramado.

— Nosso objetivo é proporcionar um final de semana completo, que una diversão, descanso, gastronomia e momentos inesquecíveis — diz o CEO do TE2 Hospitality, Tiago Escher.

Ingressos e pacotes estão disponíveis na plataforma Ingresse, com opções que incluem hospedagem, pacote de festas ou ingressos avulsos.