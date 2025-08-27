Governo identifica México como mercado alternativo para indústria que tem polo gaúcho

Setor moveleiro tem polo importante em Bento Gonçalves. Kor Produções / Divulgação

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

O governo brasileiro avalia que o México tem potencial de ser um mercado alternativo à indústria de móveis, que tem polo importante em Bento Gonçalves, em meio ao tarifaço de Donald Trump. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, lidera uma missão oficial na Cidade do México, que ocorre até esta quinta-feira (28).

Segundo a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), as importações mexicanas de móveis somaram US$ 659,7 milhões em 2024, mas só 2,56% (ou US$ 16,9 milhões) vieram do Brasil. Por outro lado, exportadores nacionais venderam US$ 216,5 milhões em móveis aos Estados Unidos, onde os produtos são taxados em 50%.

Um acordo comercial viria em bom momento não só para o Brasil, mas também para o México, que mantém considerável dependência da economia americana. O país envia para lá 83% de tudo que exporta. Apesar da forte relação, os produtos mexicanos, assim como os brasileiros, foram taxados por Trump, mas em 25%, com exceções.

Conforme a Associação das Indústrias de Móveis do Estado (Movergs), o México está entre os cinco principais importadores dos móveis gaúchos. Em nota à coluna, a representante do setor no Rio Grande do Sul afirma que "ações que facilitem relações comerciais com outros países com certeza seriam bem-vindas".

Em 2024, Brasil e México registraram comércio recíproco de US$ 13,6 bilhões — o que coloca o país como segundo principal destino das exportações brasileiras na América Latina e o sétimo maior no mundo. O ponto alto da missão oficial brasileira ocorre nesta quinta-feira, com encontro entre Alckmin e a presidente do México, Claudia Sheinbaum.

Os quatro setores com potencial

Móveis

Equipamentos médico-odontológicos

Máquinas agrícolas

Mármore e outras pedras de cantaria

Produtos que o Brasil mais vende ao México

Veículos de passageiros | US$ 715,4 milhões (9,2%)

Soja | US$ 695,6 milhões (8,9%)

Carnes de aves | US$ 563,7 milhões (7,2%)

Veículos de carga/especiais | US$ 507 milhões (6,5%)

Motores de pistão | US$ 469 milhões (6%)

Produtos que o Brasil mais compra do México

Partes e acessórios automotivos | US$ 849 milhões (14,7%)

Veículos de passageiros | US$ 757,8 milhões (13,1%)

Veículos de carga/especiais | US$ 264,2 milhões (4,6%)

Instrumentos e aparelhos de medição | US$ 243,1 milhões (4,2%)

Máquinas e aparelhos elétricos | US$ 210,9 milhões (3,7%)

Fonte: ApexBrasil

*Colaborou João Pedro Cecchini

