Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Invasão chinesa
Gerdau demite 1,5 mil de janeiro a julho e reduzirá investimentos no Brasil

CEO da siderúrgica diz que desligamentos foram acentuados "nas últimas semanas" no interior de SP por falta de medidas do governo brasileiro contra "concorrência desleal"

