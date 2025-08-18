Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Tendência baixista
Notícia

Focus coloca inflação abaixo dos 5%, mas aposta em corte de juro ainda neste ano não ganha corpo

Revisão no indicador ocorre em meio a câmbio estável, boa safra e perda de ritmo no consumo 

Anderson Aires

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS