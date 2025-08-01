Família Bolsonaro e quem a apoia precisa assumir responsabilidade por tarifaço

Documento da Casa Branca traduzido pelo Google. Casa Branca / Reprodução

Não é opinião, é fato, como mostra a cópia acima da ordem executiva que determinou o tarifaço de 50% contra o Brasil: a primeira "justificativa" foi o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Membros do Governo do Brasil também estão perseguindo politicamente um ex-presidente do Brasil, o que está contribuindo para o colapso deliberado do Estado de Direito no Brasil, para a intimidação politicamente motivada naquele país e para abusos de direitos humanos", afirma o texto publicado na quarta-feira pela Casa Branca.

Em vídeos não alterados por inteligência artificial, o filho 03 reivindica responsabilidade pela medida. Ao comentar o risco de prejuízos, o "patriota" diz:

— Se houver um cenário de terra arrasada, pelo menos estarei vingado desses ditadores de toga.

Para o Brasil como um todo, não haverá "cenário de terra arrasada". O impacto na economia será limitado, mas existe risco para sobrevivência de negócios e manutenção de empregos.

Mas sempre que se discute os motivos pelos quais Trump castigou um país com o qual os EUA têm superávit, aparecem citações aos Brics, à relação do Brasil com o Irã e até à esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Trump e Eduardo Bolsonaro garantem que o principal motivo é a busca da impunidade para o ex-presidente. Com a publicação feita na quinta-feira (31) sobre as tarifas punitivas, o absurdo, que já era grande, cresce: a mais alta depois da aplicada ao Brasil é de 41% contra a Síria, nove pontos percentuais menor. E duas levas de taxação depois, a Rússia, sócia-fundadora dos Brics, segue sem qualquer cobrança extra.

Para socorrer empresas e empregos ameaçados pelo tarifaço ao Brasil, o governo atual prepara um plano de contingência. Isso significa que todos os contribuintes brasileiros, com seus impostos, pagarão o preço da ofensiva da família Bolsonaro.

Seja por esse custo compartilhado, seja por perdas de negócios e empregos que não seja possível resgatar, a família Bolsonaro e quem ainda a apoia, depois de tudo, precisa assumir responsabilidade. E não, a coluna não "descobriu" isso agora. Antes, era preciso tratar de assuntos mais urgentes.

