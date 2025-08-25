ESPM retoma graduação em Porto Alegre com quatro novos tecnólogos

Aulas vão ocorrer no campus da Rua Guilherme Schell, 268. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Quase um ano depois de ter reduzido a zero suas opções de graduação em Porto Alegre, a ESPM vai voltar a ofertar cursos do tipo. A tradicional escola de Ensino Superior se prepara para começar a oferecer quatro novos tecnólogos na Capital: Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão da Qualidade e Logística. O início das aulas está previsto para fevereiro de 2026.

Em outubro do ano passado, a ESPM havia anunciado que encerraria os últimos dois cursos de graduação que mantinha em Porto Alegre: Publicidade e Design. Os demais (Administração, Design de Moda, Jornalismo e Relações Internacionais) já haviam sido fechados no ano anterior, alguns dos quais marcaram a atuação da escola em Porto Alegre.

À época, a decisão, conforme a empresa, passava pela "redução substancial do número de candidatos ao longo dos últimos anos — uma realidade não apenas da escola, mas já conhecida no Estado". O movimento não afetava alunos já matriculados. Agora, a expansão busca "atender às novas demandas do ambiente de negócios".

Serão 300 vagas anuais para cada tecnólogo. As formações terão duração de dois anos, em formato presencial. Já há reconhecimento e aprovação do Ministério da Educação (MEC). As aulas vão ocorrer no campus da Rua Guilherme Schell, 268, no bairro Santo Antônio. O outro prédio, no número 350 da mesma via, não pertence mais à ESPM.

Os quatro novos tecnólogos, que também serão ofertados no campus central do Rio de Janeiro, vão contemplar "conteúdo técnico e visão estratégica, garantindo formação prática, aplicação imediata dos conhecimentos e desenvolvimento de competências específicas", conforme a escola. Ao final de cada semestre, o aluno vai receber uma certificação profissional intermediária, o que permite atuar ou se reposicionar no mercado já durante a graduação.

Em nota, o presidente da ESPM, Dalton Pastore, afirma que o lançamento "objetiva impulsionar o crescimento profissional de jovens e adultos em busca de inserção e ascensão no mercado de trabalho".

Do total de vagas, 90% serão destinadas a bolsistas, com bolsas integrais para candidatos com renda familiar bruta mensal por pessoa de até 1,5 salário mínimo e bolsas parciais de 50% para renda de até 3 salários mínimos. Para obtê-las, é necessário atender aos critérios de renda e ser aprovado no processo seletivo, que poderá ser feito por vestibular com redação ou pela nota do Enem.

Para quem não conseguir bolsa, a mensalidade vai partir de R$ 2,5 mil. A ESPM não informa quantos novos funcionários devem ser contratados. As equipes serão montadas a partir da procura pelos tecnólogos.

Reforço na pós-graduação

Além de estar crescendo no mercado de graduação, a ESPM afirma que vai reforçar sua oferta de cursos de pós-graduação em Porto Alegre neste segundo semestre, "com novidades que combinam inovação, flexibilidade e foco nas exigências do mercado".

Uma das opções será o MBA em Marketing Estratégico, Gestão de Dados e Growth, com apoio do Instituto Caldeira. Outras novidades são os cursos oferecidos no formato híbrido, como a Pós-graduação em Inteligência Artificial Aplicada ao Marketing e a Pós-graduação em Negócios e Marketing de Luxo Contemporâneo.

*Colaborou João Pedro Cecchini