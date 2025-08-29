Entenda o duplo recorde batido pela bolsa brasileira hoje

Ibovespa é o principal índice da bolsa de valores brasileira (B3). AlfRibeiro / stock.adobe.com

Depois de bater na trave na véspera, o principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), o Ibovespa, teve dois recordes nesta sexta-feira (29): o intradiário, de 142.378 pontos, e o de fechamento, de 141.568 pontos, resultado de alta de 0,37% ante a sessão anterior.

Como o mercado opera com base em expectativas, a perspectiva de cortes de juro nos Estados Unidos – mais cedo – e no Brasil – mais tarde – traz elementos positivos à bolsa. As grandes empresas brasileiras também apresentaram bons resultados no segundo trimestre do ano, o que contribuiu para alta de cerca de 6,5% no Ibovespa em agosto.

Conforme analistas, o ganho de tração de uma possível candidatura à Presidência da República do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também empurra a bolsa para cima.

De olho no cenário eleitoral e no início do ciclo de corte de juro, a equipe de estratégia da gigante financeira JP Morgan manteve a recomendação de compra para as ações brasileiras.

Por outro lado, o dólar teve alta de 0,29% nesta sexta-feira, para R$ 5,422. A formação da Ptax de fim de mês, que serve como referência para a liquidação de contratos futuros com vencimento em setembro, faz com que o câmbio apresente maior volatilidade.

*Colaborou João Pedro Cecchini

Leia mais na coluna de Marta Sfredo