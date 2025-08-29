Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado otimista?
Notícia

Entenda o duplo recorde batido pela bolsa brasileira hoje

O dólar teve alta nesta sexta-feira

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS