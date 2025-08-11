Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Agora, na mira
Enfim de olho no tarifaço, dólar volta a "subir"

Descontente com cancelamento de reunião entre Haddad e Bessent, que poderia abrir um  canal de negociação, mercado também está desconfiado com pacote de ajuda

