Enfim de olho no tarifaço, dólar volta a "subir"

Moeda americana teve oscilação para cima de 0,14% Marcos Santos / USP Imagens

Depois de dias em que ignorou seu impacto, ainda que seja mais setorial do que econômico, o mercado enfim prestou atenção ao tarifaço. O dólar fechou nesta segunda-feira (11) com oscilação 0,14% para cima, em R$ 5,46.

Embora tivesse aberto com variação positiva, havia mudado de sinal e chegado a descer para R$ 5,434 no início da tarde. Mas inverteu a trajetória quando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou sobre o cancelamento de sua reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent.

Também entrou no radar do mercado o "plano de contingência", com medidas de ajuda às exportadoras brasileiras mais impactadas com a maior alíquota em vigor nos EUA. E de duas formas: uma, sobre quando enfim será anunciado; outra sobre qual será seu efeito sobre as contas públicas.

Como o pacote seria apresentado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva no final da tarde, analistas não descartavam uma apresentação do pacote ainda nesta segunda, mas o fechamento ocorreu antes de qualquer sinalização do Planalto.

Apesar das variações e de seus claros motivadores, não houve reações fortes no mercado inclusive porque esta segunda-feira (11) é véspera de anúncio do IPCA de julho. O dado é esperado com expectativa para avaliar se as apostas na redução de juro podem ser mantidas ou terão de ser revistas.