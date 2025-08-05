Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Embraer dá pistas de como saiu de uma das semanas mais tensas de sua história

Fabricante de aeronaves que obteve exceção à tarifa de 50% ajuda a sustentar 13 mil empregos nos EUA e acenou com investimento de US$ 500 milhões na Flórida e no Texas

