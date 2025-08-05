Embraer dá pistas de como saiu de uma das semanas mais tensas de sua história

Aeronaves da Embraer ficaram nas exceções à tarifa de 50%. divulgação / embraer

Empresa brasileira que seria a mais afetada pelo tarifaço de 50%, a Embraer apresentou nesta terça-feira (5) seus resultados do segundo trimestre. Ao comentá-los, deu sinais de como foi uma das semanas mais tensas de sua história. Aeronaves são o quarto produto mais exportado para os Estados Unidos, vendidos apenas pela empresa.

Na quarta-feira passada (30), todos seus produtos – e quase todos seus fornecedores – ficaram dentro da lista de exceções ao adicional de 40%, o que significa que a empresa segue afetada pela alíquota de 10% imposta em abril. Foi "bondade"? Não, uma pequena dose de lógica fugiu da irracionalidade que domina as medidas de Trump: cerca de 40% dos componentes que a Embraer compra são... americanos.

Conforme a empresa, as compras de fornecedores americanos ajudam a sustentar 13 mil empregos nos EUA. E devem criar outros 5,5 mil até 2030. Isso vai acontecer porque a Embraer acenou com investimento de US$ 500 milhões nos próximos cinco anos nos Estados Unidos.

A empresa falou uma língua que Trump entende: o que pode ganhar com uma exceção. Infelizmente, não é um recurso que pode ser aplicado pela grande maioria das empresas no Brasil. O plano da Embraer é expandir as instalações em Melbourne, na Flórida, e construir um centro de manutenção em Dallas, no Texas.

— Reconhecemos o esforço e a mudança (as exceções) anunciada pelo governo americano. Continuamos conversando e levando nosso caso econômico para que possam buscar uma saída e voltar à alíquota zero na aviação, como foi nos últimos 45 anos — disse o CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto, que já ocupou o mesmo cargo na gaúcha Marcopolo.

Quanto aos resultados, o destaque foi uma decolagem de 30,9% nas receitas, que alcançaram no segundo trimestre um recorde histórico: R$ 10,3 bilhões. Mas a última linha continua negativa: o prejuízo líquido de abril a junho foi de R$ 53,4 milhões, uma reversão do lucro de R$ 428,5 milhões no mesmo período do ano passado.

A tensão até a confirmação da exceção para aeronaves só não foi maior do que a provocada pelo rompimento do acordo da Boieng de comprar a divisão comercial da Embraer, em 2020, durante a pandemia.