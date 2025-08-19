Em três meses de operação, empresa supera meta de produção em Porto Alegre

Unidade fica na Avenida Farrapos e funciona desde maio. Grupo Fleury / Divulgação

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Três meses de operação e a meta de produção mensal da primeira unidade do Lab-to-Lab Pardini em Porto Alegre já está superada. Foram processados cerca de 650 mil exames em julho, acima dos 600 mil previstos para novembro, mês considerado pico de produção deste ano.

Com investimento de R$ 5,9 milhões, a área técnica do Lab-to-Lab Pardini em Porto Alegre processa exames para cerca de 500 laboratórios conveniados em 261 cidades da Região Sul.

A divisão é parte do Grupo Fleury desde a compra da mineira Hermes Pardini, à época avaliada em R$ 2,5 bilhões. O Fleury também é dono dos laboratórios Weinmann e Serdil.

— Os resultados em Porto Alegre mostram que a ampliação da capacidade produtiva não é apenas um investimento em infraestrutura, mas uma resposta direta à demanda do mercado — avalia o diretor da unidade de negócios Lab-to-Lab do Grupo Fleury, Fernando Ramos.

Em funcionamento desde maio, a operação de Porto Alegre representa ganho de eficiência logística: até 70% dos exames são liberados no mesmo dia, após o recebimento das amostras. A nova estrutura, que ocupa a antiga unidade de análises clínicas do Weinmann, na Avenida Farrapos, tem capacidade de produção de 35 milhões de exames ao ano.

Iniciada na Região Sul, a estratégia de expansão da Lab-to-Lab Pardini será estendida a outras regiões do país. O próximo passo está previsto para ocorrer em São Paulo.

*Colaborou João Pedro Cecchini