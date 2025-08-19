Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Demanda em alta
Notícia

Em três meses de operação, empresa supera meta de produção em Porto Alegre

Gigante da saúde fez processamento de 650 mil exames em julho em unidade gaúcha de divisão de companhia comprada por R$ 2,5 bilhões

Anderson Aires

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS