Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Sequestro e resgate
Análise

Eduardo Bolsonaro dá a dica: descontentes com o tarifaço devem ligar para ele

Deputado federal pago pelos contribuintes brasileiros diz estar "trabalhando" para que os EUA adotem novas medidas contra o Brasil

