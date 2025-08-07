Dono da maior rede de agências bancárias do RS “sentiu” enchente, mas mantém crescimento

Márcio Port comanda central que atua em RS, SC, MG e ES. Divulgação / Sicredi

Primeira instituição financeira privada do Brasil, fundada em 1902 em Nova Petrópolis, o Sicredi vinha crescendo a um ritmo de 30% ano ano entre 2019 e 2023. O dilúvio do ano passado interrompeu esse movimento. O grupo se envolveu de forma intensa do resgate à reconstrução, mas a retomada dos negócios ocorreu em velocidade um pouco menor, mais perto de 20%. Claro, ainda é muito.

Um dos motivos desse crescimento acelerado é a presença, diz Márcio Port, presidente do conselho de administração na Central Sicredi Sul/Sudeste. No Rio Grande do Sul, tem agências em 484 cidades, 97,4% do total. Em 32 municípios, é a única instituição financeira disponível. Estar fisicamente perto dos clientes, avalia, aumenta a confiança:

– O sistema financeiro sempre trabalhou muito com a noção de solidez, mas isso parece já não ser tão relevante. Talvez seja um problema do digital: quando se confia de forma exagerada, não confirma mais se a informação é verídica, se a instituição financeira é confiável.

O crescimento das cooperativas de crédito no Brasil tem parâmetros internacionais. Port visitou, por exemplo, o francês Crédit Agricole, que está entre as 10 maiores instituições financeiras do mundo. No contato, soube que o "bancão" também enfrenta fraudes, como as que ocorrem no Brasil. E relata:

— A forma que encontraram para reduzir o problema pelo contato humano, têm chamado as pessoas para ir na agência. A fortaleza que buscaram é a presença física.

A área que Port coordena inclui RS, Santa Catarina, Minas Gerais e Espírito Santo. Para quem estranha a distribuição geográfica que "pula" Paraná e São Paulo, explica que, como o Sicredi nasceu aqui, foi se expandindo com as centrais disponíveis. A do Paraná já existia, então fazia sentido que ficasse com o Estado vizinho, enquanto a Sul tinha robustez para assumir parte do Sudeste.

— No Estado, o Sicredi é o maior financiador do agro em quantidade de operações, são quase 45% do total de contratos de crédito próprio. Em volume, o Banco do Brasil é um pouquinho maior. Atendemos muito o pequeno produtor, a agricultura familiar. E a pessoa jurídica também é muito forte no Estado, é nosso segundo pilar. Hoje, 37% da carteira de crédito do Estado é de pessoa jurídica, são 290 mil empresas associadas, das quais 95% são micro e pequenas empresas — detalha Port.