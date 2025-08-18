Dólar volta a fechar acima de R$ 5,40 com chance de nova tensão entre Brasil e EUA

Valorização do dólar acompanha movimento global observado nesta segunda. Félix Zucco / Agencia RBS

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Depois de ter encerrado a semana passada perto do menor nível em um ano e dois meses, o dólar teve alta de 0,68%, para R$ 5,435, nesta segunda-feira.

A valorização da moeda americana no Brasil acompanha um movimento global observado nesta segunda-feira. Também embute uma dose de ajuste de cotação, uma vez que o dólar opera perto das mínimas no ano.

A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino de que restrições judiciais estrangeiras unilaterais não têm validade no Brasil também trouxe temores de novas tensões com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Dino não cita a Lei Magnitsky, mas a medida pode ser entendida como uma tentativa de blindar o ministro Alexandre de Moraes de sanções americanas.

O governo brasileiro vai enviar ainda nesta segunda-feira uma resposta aos Estados Unidos referente à investigação comercial aberta pelo governo americano contra uma série de atividades financeiras do Brasil, do comércio de rua ao Pix. Como o documento não era conhecido até o fechamento do mercado, deixa mais uma dose de tensão no ar.

Por outro lado, a expectativa de inflação menor no Brasil, movimento que poderia ajudar a valorizar a moeda brasileira, não fez efeito no mercado de câmbio nesta segunda-feira.

*Colaborou João Pedro Cecchini