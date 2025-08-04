Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mira no mensageiro
Análise

Dólar volta a cair com "boa notícia" cuja autora foi demitida por Trump

Presidente dos EUA demitiu chefe de escritório de estatísticas que apontou mercado de trabalho mais fraco, dado que reforçou apostas em corte no juro em setembro

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS