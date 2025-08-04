Dólar volta a cair com "boa notícia" cuja autora foi demitida por Trump

Trump demitiu chefe de serviço de estatísticas do trabalho. Daniel ROLAND / AFP

Depois dizem que é o roteirista de Brasil que "capricha" nas reviravoltas do enredo... Depois de ter encerrado em baixa a semana do tarifaço, o dólar voltou a cair 0,68%, mantendo por pouco o patamar atual, em R$ 5,507 nesta segunda-feira (4). E isso ocorreu porque o mercado financeiro, aqui e nos Estados Unidos, passou a apostar em redução no juro americano já no próximo mês.

O que já de inesperado nisso? Como a coluna já relatou, a responsável pelo dado que mudou a percepção do mercado foi sumariamente demitida por Donald Trump. O presidente dos EUA, por sua vez, critica o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), e tenta substitui-lo antes do final do mandato, por já não ter feito cortes.

A vítima foi Erika McEntarfer, chefe do Escritório de Estatísticas do Trabalho (BSL na sigla em inglês), que na sexta-feira (1º) havia apresentado o relatório de emprego, chamado lá de "payroll", com abertura de apenas 73 mil vagas, abaixo da previsão de 110 mil postos.

Mal comparando, porque no Brasil o IBGE tem estatísticas além das do trabalho, é como se Lula demitisse o presidente do instituto porque o desemprego aumentou.

Nesta segunda-feira (4), ex-ocupantes do cargo, tanto indicados por governos democratas quanto por republicanos, lançaram manifesto em nome de um grupo chamado "amigos do BSL" alertando para o risco para as estatísticas americanas, que são referência mundial:

“Apelamos ao Congresso para que responda imediatamente, investigue os fatores que levaram à destituição da comissária McEntarfer (...). Esta justificativa para a demissão da dr. McEntarfer não tem mérito e mina a credibilidade das estatísticas econômicas federais, que são a base da tomada de decisões econômicas inteligentes por empresas, famílias e formuladores de políticas.”

