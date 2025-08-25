Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Para baixo
Notícia

Dólar fecha em leve queda após mercado prever inflação menor

Relatório Focus apresentado nesta segunda-feira mostra índice de preços recuando neste ano e nos próximos

Anderson Aires

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS