O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Depois de recuar quase 1% na sessão anterior, o dólar teve nova queda nesta segunda-feira (25), em menor ritmo, de 0,19%, para R$ 5,415.

O mercado segue atento a possíveis sinais de que o corte de juro está próximo nos Estados Unidos, o que tem potencial de fazer com que o real ganhe força frente ao dólar.

Nesta segunda-feira, também pesa para a valorização da moeda nacional a menor expectativa de inflação no Brasil.

A mais recente edição do relatório Focus mostra a maior parte do mercado apostando em inflação de 4,86% no fim de 2025, a 13ª revisão para baixo seguida. A espera por melhora não fica restrita a este ano. Para 2026, expectativa teve queda de 4,40% para 4,33%. Para 2027, de 4% para 3,97%.

Na outra ponta, cautela em razão de possível escalada na rusga entre Brasil e Estados Unidos impede queda maior na moeda americana.

*Colaborou João Pedro Cecchini