Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado nervoso
Notícia

Dólar fecha em forte alta e bolsa tem queda firme no Brasil; entenda os motivos

Temor de novas tensões com Estados Unidos impacta negociações

Anderson Aires

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS