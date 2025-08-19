Dólar fecha em forte alta e bolsa tem queda firme no Brasil; entenda os motivos

Moeda americana quase subiu mais um nível nesta terça-feira. Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Depois de voltar ao patamar de R$ 5,40 na véspera, o dólar ficou perto de subir mais um nível nesta terça-feira (19) e fechou em R$ 5,499, resultado de forte alta, de 1,19%.

Há temor de que o governo de Donald Trump responda à decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), de que restrições judiciais estrangeiras unilaterais não têm validade imediata no Brasil, com chance de elevar as tensões entre brasileiros e americanos.

Dino não cita a Lei Magnitsky em sua decisão, mas a medida pode ser entendida como uma tentativa de blindar o ministro Alexandre de Moraes de sanções dos Estados Unidos. Na segunda-feira (18), após o fechamento do mercado, a Embaixada americana no Brasil afirmou que Moraes "é tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados".

O aumento de tensões também repercutiu nas ações de bancos na bolsa de valores brasileira (B3). As instituições financeiras enfrentam dúvida sobre seguir a Magnitsky ou a decisão de Dino, com risco de sofrerem punições brasileiras ou americanas. Como resultado, o principal índice da B3, o Ibovespa, fechou em queda firme de 2,1%, para 134,4 mil pontos.

*Colaborou João Pedro Cecchini