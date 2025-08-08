Dólar avança só 0,3% em dia de desabamento na bolsa

Tadeu Vilani / Agencia RBS

Mesmo sem novidades no front do tarifaço, o dólar virou. Depois de duas baixas substantivas que deixaram a moeda americana perto do patamar de R$ 5,30, nesta sexta-feira (9) variou 0,3% para cima e fechou em R$ 5,43. E a mudança de rumo é atribuída a especulação eleitoral: conforme a Bloomberg, o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria mais longe de bancar o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como candidato à Presidência em 2026.

Na bolsa, o principal índice, o Ibovespa, fechou com queda limitada a 0,4%, mas o dia foi de desabamento. As ações preferenciais da Petrobras despencaram 6,15%, enquanto as ordinárias afundaram 7,95%. Isso que a estatal anunciou lucro de R$ 26,7 bilhões no segundo trimestre, alinhado às expectativas do mercado.

O que azedou o humor de investidores e especuladores foi o volume considerado baixo de distribuição de dividendos, uma remuneração aos acionistas. Havia projeção de R$ 12 bilhões, vieram R$ 8,8 bilhões. Além disso, o conselho de administração aprovou a volta da Petrobras à distribuição de gás de cozinha.

A estatal já atuou nesse segmento, por meio da Liquigás, privatizada em 2020. Essa volta, ainda incerta, é atribuída a uma interferência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Há poucos dias, no Rio, Lula havia voltado a criticar o preço do botijão e acenado com medidas para beneficiar as famílias do CadÚnico. O mercado não gostou.