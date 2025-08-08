Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Ruído no mercado
Notícia

Dólar avança só 0,3% em dia de desabamento na bolsa

Ações da Petrobras despencaram de 6,15% (preferenciais) a 7,95% (ordinárias) por "baixa" distribuição de dividendos e volta ao mercado de gás de cozinha

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS