Dólar aprofunda queda e se aproxima dos R$ 5,30

Rmcarvalhobsb / stock.adobe.com

É como se Donald Trump e seu desvairado tarifaço não existissem. Depois de fechar abaixo de R$ 5,50 na véspera, nesta quinta-feira (7) o dólar caiu mais 0,74% e fechou em R$ 5,423, a pouca distância do nível de R$ 5,30. A bolsa voltou a ter alta acima de 1%.

Sem confirmação de novas tarifas, como a imposta à Índia que expõe o Brasil a risco, a visão é de que "não há novidades" para provocar sobressaltos. Nem a ultrajante mensagem publicada nas redes sociais da Embaixada dos EUA no Brasil tirou o mercado do sério.

O texto nada diplomático afirma que "os aliados de Moraes no Judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto". Nem revisão para evitar redundância houve. Muito menos o cuidado básico de não fazer uma intromissão indevida na soberania de outro país.

Na bolsa, o que ajuda na reação à queda acumulada nas últimas semanas são os resultados trimestrais, que em alguns casos valoriza as ações das empresas que publicam balanços. O Ibovesa, que havia caído a 132 mil pontos na sexta-feira passada (1º), já voltou ao nível de 136 mil pontos.