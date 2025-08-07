Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Dólar aprofunda queda e se aproxima dos R$ 5,30

Moeda americana caiu mais 0,74% e fechou em R$ 5,423, com mercado vendo alívio em falta de novidades

