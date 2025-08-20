Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Sobe e desce
Notícia

Depois de encostar em R$ 5,50, dólar fecha em queda por ajuste

Negociações ainda são guiadas por impasse entre bancos, Lei Magnitsky e Supremo Tribunal Federal

Anderson Aires

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS