Depois de encostar em R$ 5,50, dólar fecha em queda por ajuste

Moeda americana fechou em queda de 0,48%, para R$ 5,473. oleh11 / stock.adobe.com

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Um dia depois de subir 1,19% em meio a novas tensões entre Brasil e Estados Unidos, o dólar fechou em queda de 0,48%, para R$ 5,473, nesta quarta-feira (20), como resultado de ajuste após duas sessões de altas mais acentuadas.

Nos últimos dias, as negociações estão sendo guiadas por um impasse entre bancos, Lei Magnitsky e Supremo Tribunal Federal (STF). Uma decisão do ministro Flávio Dino de que ordens judiciais e executivas de governos estrangeiros não têm validade automática no Brasil desencadeou o estresse no mercado financeiro.

Na terça-feira à noite, o ministro Alexandre de Moraes afirmou, em entrevista à agência Reuters, que os bancos que atuam no Brasil podem ser punidos se aplicarem sanções impostas pelos Estados Unidos em solo brasileiro.

O principal índice da bolsa brasileira (B3), o Ibovespa, que havia caído 2,1% na véspera, fechou em estabilidade, com oscilação de 0,17% para cima, para 134,7 mil pontos.

*Colaborou João Pedro Cecchini