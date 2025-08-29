Como será complexo com restaurante, jogos e cinema em shopping de Porto Alegre

O segundo piso do Bourbon Shopping Country ganhará, nos próximos dias, um novo complexo de alimentação e entretenimento. O espaço antes ocupado pela rede de cinemas Cinesystem está passando por ajustes finais de reforma de R$ 15 milhões para virar a primeira unidade da Loof – Food & Fun. A marca pertence à Cinesystem, mas vai operar de forma independente e com identidade própria.

O complexo de 3,2 mil metros quadrados terá desde opções gastronômicas, como restaurante, bar de esportes, café e bombonière, até atrações de diversão, como oito pistas de boliche, jogos eletrônicos, simulador de corridas de moto e arremesso de machado — em ambiente seguro e controlado, garante a empresa. Serão seis baias e três modalidades: arremesso ao alvo, jogo da velha e uma versão com alvos móveis.

Para abrir espaço a todas as atividades, o número de salas de cinema do complexo teve de ser reduzido de oito para seis. Todas já foram ou ainda estão sendo reformadas: além de novas poltronas, haverá atendimento de garçons e possibilidade de o cliente experimentar o cardápio do restaurante enquanto assiste aos filmes.

O Loof vai oferecer opções de refeição que devem contemplar desde brunch (combinação de café da manhã e almoço) até jantar. O cardápio é inspirado na culinária americana e terá hambúrgueres, pizzas e costelas ao molho barbecue, por exemplo.

— A Cinesystem nasce e se consolida no mercado exibidor, mas agora iniciamos um novo capítulo. O Loof é o primeiro passo da expansão, uma operação que pode ou não estar integrada a um cinema — diz Marcos Barros, idealizador do projeto e fundador e CEO da rede.

A escolha de Porto Alegre para o projeto-piloto, afirma o executivo, está ligada à vocação da cidade para cultura e vida noturna. Depois do primeiro passo, a proposta é expandir, mas ainda não há definição de qual será o próximo local a receber uma unidade do Loof. Cada operação pode ter uma variação diferente de opções de diversão:

— Nosso negócio é totalmente modelável e pode contemplar ainda mais atrativos, como paredes de escalada, laser tag ou até pista de kart e arvorismo indoor — completa Barros.

*Colaborou João Pedro Cecchini