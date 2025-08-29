Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Expansão no radar
Notícia

Como será complexo com restaurante, jogos e cinema em shopping de Porto Alegre

Primeira unidade de marca ligada a rede paranaense deve começar a funcionar no início do próximo mês

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS