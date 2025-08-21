Como o mercado imobiliário de Porto Alegre está se adaptando ao avanço no grupo de pessoas morando sozinha

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Unidades menores estão menos disponível para locação. Camila Hermes / Agencia RBS

Dados do mercado imobiliário de Porto Alegre mostram que o setor vem se adaptando de forma acelerada ao crescimento do grupo de pessoas que moram sozinhas, apontado no último Censo.

Estudo recém-lançado pelo Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis (Secovi-RS) revela que a metragem dos apartamentos vem diminuindo em Porto Alegre em reposta ao avanço das pessoas que moram sozinhas — tendência também verificada no país e em outras cidades do mundo.

O levantamento do Secovi-RS aponta que apartamentos estilo JK ou de 1 dormitório eram responsáveis por 34,8% dos imóveis disponíveis para aluguel em Porto Alegre em 2000. Em 2022, essa fatia saltou para 36,9%. No entanto, essa participação vem caindo nos últimos anos, chegando a 24,7% em 2024 e a 21,7% em 2025 (com dados atualizados até junho).

Na avaliação do Secovi, isso indica uma tendência de demanda elevada por esses tipos de imóveis no mercado imobiliário da Capital nos últimos anos. Dados do último Censo apontam que a proporção de pessoas morando sozinhas em Porto Alegre é superior à observada no Brasil e no Rio Grande do Sul.

Em 2022, período do último Censo, o número de domicílios com um único morador chegou a 162 mil — 29% do total e mais do que o dobro em unidades de domicílios unipessoais verificados em 2000.

O Secovi-RS avalia que esse movimento também reflete nas vendas, destacando que pesquisa do Sinduscon-RS mostra que 50% das unidades comercializadas no primeiro semestre deste ano foram studios ou de apartamentos de um dormitório.

