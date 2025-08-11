Como negociar com EUA se conversa mais promissora foi sabotada por “patriotas”?

Scott Bessent, do Tesouro, seria último "adulto na sala" de Trump. FABRICE COFFRINI / AFP

Se não tivesse ocorrido sabotagem – não contra o governo Lula ou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), mas contra empresas e empregos brasileiros –, na quarta-feira (13) as tentativas de negociação do tarifaço de 50% imposto por Donald Trump teriam uma etapa importante. A equipe da Secretaria do Tesouro (pasta equivalente ao ministério da Fazenda nacional) havia confirmado reunião entre seu titular, Scott Bessent, e sua contraparte por aqui, Fernando Haddad.

No início da tarde desta segunda-feira (11), Haddad avisou que a audiência foi cancelada. Para explicar a frustração da agenda, afirmou:

— A militância antidiplomática dessas forças de extrema direita que atuam junto à Casa Branca teve conhecimento da minha fala, agiu junto a alguns assessores, e a reunião virtual que seria na quarta-feira foi desmarcada.

Haddad havia confirmado publicamente a agenda no final da semana passada – daí o trecho em que menciona o "conhecimento da minha fala". O fato de estar prevista uma reunião virtual não era muito promissor, mas o interlocutor, sim. Bessent é considerado o último representante dos "adultos na sala" do segundo governo Trump. Sua atuação já levou à trégua de 90 dias nas "tarifas punitivas".

Uma reunião entre Bessent e Haddad seria a melhor oportunidade de colocar a racionalidade à mesa, sem tantas tintas ideológicas. Reuniria um país que quer, sim, elevar tributos sobre importações, mas também deseja, a ferro e a fogo, algo que o Brasil já entrega: superávit comercial. E outro que, se precisa preservar sua soberania, aceita negociar até uma de suas perspectivas de futuro, no caso minerais críticos e terras raras.

A partir de agora, quem insistir que o governo do Brasil precisa negociar com Trump ou outro integrante de seu governo, precisa agir contra os "patriotas" que impedem que isso ocorra. Certamente não por coincidência, nesta segunda-feira (11) o jornal britânico Financial Times publica entrevista com o deputado federal que dá expediente nos EUA Eduardo Bolsonaro. E ele renova ameaças generalizadas, inclusive de "questões tarifárias".

Das duas, uma: ou os "patriotas" são responsabilizados pelos prejuízos que podem causar a empresas e empregos, e devidamente isolados, ou o Brasil corre o risco de virar colônia outra vez.

