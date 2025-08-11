Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Sem "adulto na sala"
Análise

Como negociar com EUA se conversa mais promissora foi sabotada por “patriotas”?

Ministro da Fazenda relata que audiência com seu par no governo americano teria sido desmarcada por atuação de "militância antidiplomática" 

