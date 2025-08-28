Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Crime organizado
Análise

Como foi montada megaoperação contra PCC semelhante aos "Intocáveis" que frearam Al Capone 

Segundo ministro da Fazenda, em 2023 foi criada uma equipe na Receita Federal para investigar fraude estruturada ao Fisco, que agora conseguiu desvendar o caminho do dinheiro obtido por atividade criminosa

