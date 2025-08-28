Como e por que PCC se infiltrou na Faria Lima, símbolo do mercado financeiro no Brasil 

Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Se na revenda de combustíveis a infiltração do crime organizado já era denunciada por integrantes do segmento, a presença do PCC no coração da Faria Lima, símbolo do mercado financeiro no Brasil, era menos óbvia. E chegou não só a operadoras digitais (fintechs) pouco conhecidas, mas a grandes empresas, com ações negociadas na bolsa de valores, supostamente entre as mais vigiadas do país.

Um dos 350 alvos da Operação Carbono Oculto é a Reag Investimentos, uma das maiores gestoras independentes (sem ligação com bancos) no país, que atua em gestão de investimentos e de patrimônio. Conforme a Polícia Federal (PF), cerca de 40 fundos estão sob suspeita de utilização pelo PCC. É um alerta para o elevado grau de profissionalização do crime organizado. Em um país em que a digitalização cresceu, os delinquentes acompanharam.

Até agora, a maior suspeita sobre a Reag era sua forma não ortodoxa de ter ações negociadas na bolsa, alvo de investigação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM, conhecida como "xerife do mercado". Em janeiro deste ano, havia comprado a GetNinjas, que já tinha credenciais para operar até no chamado Novo Mercado.

Em tese, esse nicho exige controles mais rigorosos do que a média das companhias de capital aberto (como são chamadas as empresas que negociam na bolsa). Se as suspeitas da PF se comprovarem, os motivos da infiltração estão claros. Ter uma operação com essa chancela é importante para quem precisa de credibilidade para lavar grandes quantias de dinheiro.

E a forma de desembarque em um setor considerado elitizado no Brasil foi semelhante à forma de chegada à produção e revenda de combustíveis: a compra de participações em empresas estabelecidas do segmento. Os fundos geridos por esse tipo de empresa permitem que a origem dos recursos seja camuflada a ponto de tornar quase impossível o rastreamento. Ao que tudo indica, quase.

Conforme a Polícia Federal, cerca de mil postos de combustíveis vinculados ao grupo movimentaram R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024. O "banco paralelo da organização" (expressão da PF), movimentou R$ 46 bilhões não rastreáveis no período, com ao menos 40 fundos usados como estruturas de ocultação de patrimônio.

Pelo tamanho e importância da Reag, a coluna entrou em contato para saber qual sua posição, mas até agora não recebeu resposta. Vai registrar assim que tiver retorno. A informação de mercado é de que a gestão da Reag está reunida em um comitê de gestão de crise.

Na entrevista coletiva que detalhou a megaoperação que teve ainda participação de Receita Federal e Ministério Público Federal nos Estados – especialmente São Paulo e Paraná –, a subsecretária de Fiscalização da Receita, Andréa Chaves, confirmou que os fundos de investimento foram usados pelo crime organizado para ocultação e blindagem de patrimônio obtido de forma ilegal. Afirmou, ainda, que os fundos usados para essa finalidade estavam "cientes" da utilização e "contribuíram para os crimes" ao não cumprir obrigações acessórias com o Fisco.

Este texto está em atualização.

Leia mais na coluna de Marta Sfredo