Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Sequestro e resgate
Análise

Com pai em prisão domiciliar, filho "moderado" de Bolsonaro agora ameaça empresários

Em entrevista gravada em vídeo, o senador Flávio afirma achar difícil que "não venha nenhuma reação de lá", ou seja, de Donald Trump

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS