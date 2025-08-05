Com pai em prisão domiciliar, filho "moderado" de Bolsonaro agora ameaça empresários

Trump agora é usado como espantalho pela família Bolsonaro. WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Sempre que se tenta dar o benefício da dúvida a algum integrante político da família Bolsonaro, um deles trata de deixar bem claro qual é seu jogo. Um dos filhos do ex-presidente agora em prisão domiciliar, o zero-três, fez questão de reivindicar por escrito responsabilidade pelo tarifaço de 50% que ameaça empresas e empregos no Brasil.

Seu irmão zero-um, o senador Flávio, costuma ser caracterizado como o integrante mais moderado da família. Na segunda-feira (4), logo depois da determinação da prisão domiciliar do pai, deu entrevista à CNN afirmando que empresários brasileiros que agora estão preocupados com a tarifa de 50% deveriam pensar nos "colegas" que foram processados por trocar mensagens.

É preciso lembrar a que ele se refere: um grupo de empresários defendeu golpe de Estado no Brasil. Foi em um grupo de WhatsApp (presume-se que só foi descoberto porque algum outro integrantes os expôs). Golpe de Estado é crime, portanto faziam apologia ao crime, que é... crime, conforme o artigo 287 do Código Penal. É tão difícil de acreditar que a coluna oferece aqui o link da entrevista em vídeo, para quem quiser conferir.

Indagado se seu irmão está fazendo novas "articulações" para que Donald Trump reaja com mais medidas contra o Brasil – contra o Brasil –, afirmou:

— Quem tinha que pensar nisso antes de tomar a decisão era Alexandre de Moraes. O que aconteça daqui pra frente em relação com os EUA, o que é imprevisível, não posso falar nem que sim nem que não, porque sinceramente não tenho ideia do que pode acontecer. Mas pelo caminho que as coisas estão sendo tomadas, pela postura do presidente da maior democracia do mundo, principalmente em função do que está fazendo Alexandre de Moraes, acho difícil que não venha nenhuma reação de lá. Torço pra isso? Óbvio que não.

A frase foi "óbvio que não", mas soa como "óbvio que sim". Para, outra vez, tirar eventuais dúvidas do caminho, o senador ainda afirmou que a medida capaz de evitar novas medidas de Trump está ao alcance do Congresso: a anistia para os envolvidos no 8 de janeiro. É o resgate que a família cobra pelo sequestro da sobrevivência de empresas e de empregos.

Leia mais na coluna de Marta Sfredo