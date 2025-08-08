Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Números robustos
Notícia

Com alta de 28,4% no lucro e R$ 1,8 bi em caixa, Renner reacelera abertura de lojas 

Rede varejista gaúcha pretende investir R$ 850 milhões neste ano, inclusive para obter ainda maior produtividade

