Clara desaceleração nas vendas reforça expectativas de corte futuro no juro

Vendas no varejo restrito estabilizaram, no ampliado caíram. Ulisses Castro / Agencia RBS

Depois do alívio na inflação que aliviou o dólar, que promete aliviar mais a inflação – o movimento virtuoso que animou o mercado na véspera, esta quarta-feira (13) entregou outro sinal para sonhar com corte no juro. O resultado de junho da Pesquisa Mensal de Comércio veio muito abaixo do esperado: em vez de alta de 0,7% na média das estimativas para o varejo restrito, houve "queda" de 0,1%.

As aspas são necessárias porque, apesar do sinal negativo, o número representa mais é mais uma estabilização do que uma redução efetiva. Mesmo assim, o conjunto de dados da pesquisa foi lido como um claro indicativo da tão esperada desaceleração. O varejo ampliado, que inclui veículos, motos, autopeças, materiais de construção e atacarejos, teve queda de 2,5%.

Conforme Leonardo Costa, economista do ASA, "vão se avolumando os sinais de desaceleração da atividade". Ele ressalta que o comércio acumula três meses consecutivos de queda e há recuos em segmentos antes resilientes.

Segundo Igor Cadilhac, economista do PicPay, agora a expectativa é de desaceleração no ritmo do comércio, refletindo a retirada de estímulos fiscais e de crédito, além de efeitos da inflação e do juro elevado. Mas tende a ser moderada, porque o mercado de trabalho aquecido e a massa salarial elevada devem continuar sustentando o consumo das famílias.

Desde que a ata mais recente do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) mencionou "moderação mais nítida" no crédito, o mercado está focado em encontrar sinais que expandam essa percepção e permitam reduzir a taxa de 15%. Existem apostas de que isso pode ocorrer ainda neste ano, mas não são majoritárias, ao menos até agora.