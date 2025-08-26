Chinesa BYD doa 2,2 mil painéis solares para hospital atingido por enchente

Hospital Regional de São Jerônimo atende 7 mil pacientes ao mês. BYD / Divulgação

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Conhecida pelos carros elétricos, a gigante chinesa BYD fez doação de 2,2 mil painéis solares ao Hospital Regional de São Jerônimo, localizado em município de mesmo nome, na Região Carbonífera.

Atingida pela enchente de maio de 2024, a instituição de saúde passa a ter sistema elétrico com capacidade de gerar 120 mil kWh mensais via instalação dos módulos fotovoltaicos. É o suficiente para garantir o funcionamento de áreas essenciais do complexo, como UTIs, centro cirúrgico e pronto atendimento. O uso de energia limpa também deve ajudar o hospital a reduzir custos.

As placas solares foram instaladas em parceria com a gaúcha Sonne. O Hospital Regional de São Jerônimo tem fluxo mensal de cerca de 7 mil pacientes.

Em nota, o vice-presidente sênior e líder de marketing da BYD no Brasil, Alexandre Baldy, afirma que a energia solar "é a aliada essencial para manter a operação ativa onde cada segundo importa, mesmo diante das piores adversidades climáticas".

A ação integra um conjunto de iniciativas da BYD no Estado. Durante a enchente, carros do modelo BYD Dolphin foram mobilizados para servir de fontes de energia móveis para apoiar a comunicação de bombeiros e policiais, além de fortalecer a logística de entrega de suprimentos.

*Colaborou João Pedro Cecchini