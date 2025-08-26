Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

A nossa parte
Chinesa BYD doa 2,2 mil painéis solares para hospital atingido por enchente

Com instalação, instituição de saúde passa a ter sistema elétrico com capacidade de gerar 120 mil kWh mensais

Anderson Aires

